Softball

EVRY COURCOURONNES – Dopo le prime giornate della Coppa Coppe di softball, in corso a Evry Courcouronnes in Francia, l’Inox Team Saronno si conferma protagonista assoluta del torneo. Le saronnesi restano imbattute e si candidano a un testa a testa con le olandesi Roef, le uniche che al momento sembrano poter contendere loro il titolo.

Martedì pomeriggio, contro le belghe Beveren Lions, il Saronno ha rimontato subito dopo essere andato in svantaggio al primo inning con un fuoricampo. Da lì in avanti la partita ha avuto un solo padrone: valida dopo valida, le biancazzurre hanno preso il largo fino a chiudere l’incontro alla quarta ripresa con il punteggio di 14-1, trascinate dalle battute di Roza Blazkova e Emma Fagioli.

Oggi la squadra torna in campo con un doppio impegno: alle 11.15 contro le Vienna Metrostars e alle 18 contro le tedesche Bonn Capitals.

(foto Wbsc Europe/Nicolas Launay: brillante avvio, l’Inox Team Saronno può festeggiare)

26082025