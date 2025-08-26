Comasco

TURATE – Il Comune di Turate aderisce a Ville aperte 2025 e lancia un invito agli studenti delle scuole superiori interessati all’arte e alla storia locale. L’amministrazione comunale offre infatti la possibilità ai ragazzi di diventare guide volontarie durante le visite a Palazzo Caimi-Pollini, previste nei mesi di settembre e ottobre.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere da protagonisti un evento culturale di rilievo, scoprire e raccontare un luogo simbolo di Turate e arricchire il proprio percorso personale e scolastico. Non è richiesta alcuna esperienza: ai partecipanti sarà garantita una formazione dedicata e il supporto necessario.

Per candidarsi è sufficiente inviare una mail a: [email protected].

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

26082025