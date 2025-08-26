Saronnese

UBOLDO – Il rilancio del centro sportivo di via Manzoni è tema caldo in paese: cittadini, sportivi e forze politiche chiedono che venga ottimizzato l’uso della struttura, in vista della scadenza della convenzione di gestione fissata per luglio 2026.

Il gruppo “Uboldo al Centro”, guidato da Luca Azzarà, ha invitato l’Amministrazione civica ad avviare da subito un tavolo di confronto per discutere quale futuro dare all’impianto, ricordando che l’esternalizzazione della gestione resta fondamentale per la sostenibilità economica.

Il sindaco Luigi Clerici ha confermato la disponibilità al dialogo, precisando che al momento sono in corso valutazioni sulla redditività del centro e sulla definizione del prossimo bando, che comprenderà anche la manutenzione del percorso-vita ciclo-pedonale.

Fondi in arrivo

Intanto il Comune ha annunciato un importante piano di rigenerazione: grazie a 653mila euro del bando “Sport e Periferie 2025” e a 377mila euro di Regione Lombardia, arriveranno finanziamenti complessivi per 1 milione e 100mila euro. Gli interventi riguarderanno la ristrutturazione di tutti gli impianti e il miglioramento dell’efficienza energetica.

