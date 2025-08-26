Comasco

MOZZATE – E’ nato lucidicrociera.com, il primo portale interamente dedicato alla polizia locale. Un’idea semplice, ma capace di rispondere a un’esigenza concreta di agenti e ufficiali: trovare con facilità opportunità di lavoro, scavalchi e mobilità nel settore della polizia locale. A trasformarla in realtà è stato Gabriele Airoldi, comandante della polizia locale di Mozzate, che ha lanciato online la piattaforma qualche giorno fa.

Il successo è stato immediato. In soli tre giorni lucidicrociera.com ha raggiunto i 500 iscritti, a dimostrazione di quanto questo strumento fosse atteso e necessario. “Molti operatori – spiega Airoldi – sono costretti a basarsi solo su contatti personali o su notizie frammentarie riguardanti le graduatorie. Con questo portale vogliamo rompere le barriere, creando una rete trasparente e accessibile a tutti”.

Il sito mette in connessione comandi e personale, migliorando non solo la possibilità di turnover e crescita professionale degli agenti, ma anche la qualità del servizio reso ai cittadini e la vita lavorativa degli operatori stessi. Un progetto che nasce dalla passione e dall’esperienza diretta di Airoldi, 35 anni, bergamasco, laureato in Business Management, entrato nel mondo della Polizia locale nel 2022 e oggi a capo del comando di Mozzate.

Lucidicrociera.com non è soltanto un portale: è la prima rete nazionale dedicata esclusivamente a chi lavora nella polizia locale, uno strumento innovativo che promette di cambiare il modo di fare squadra tra colleghi e istituzioni. Curata anche la scelta del nome che richiama le luci usate dalle pattuglie in occasioni di scarsa visibilità. Un simbolo perfetto per un portale che vuole dare visibilità agli operatori della polizia locale e alle loro opportunità professionali.

👉 Il sito è già online all’indirizzo www.lucidicrociera.com.

