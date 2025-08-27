Città

SARONNO – Obiettivo Saronno rilancia l’attenzione sul futuro di palazzo Visconti con una nuova iniziativa che punta a fare chiarezza e a stimolare il dibattito pubblico. Dopo aver presentato una richiesta di accesso agli atti, la capogruppo di Obiettivo Saronno in consiglio comunale, Novella Ciceroni, ha iniziato a ricevere e studiare i documenti disponibili sullo storico edificio di piazza Libertà.

Il gruppo civico ricorda come il tema non sia nuovo: già nel 2015 aveva posto il palazzo tra le priorità, e nel dicembre 2020, in occasione di una visita come assessore ai lavori pubblici, Ciceroni aveva rimarcato il proprio impegno sul tema. Oggi, a distanza di cinque anni, Obiettivo Saronno intende continuare a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda.

“Durante la recente campagna elettorale nessuna forza politica ha parlato di Palazzo Visconti – spiega in una nota Ciceroni – ad eccezione della coalizione civica indipendente guidata da Obiettivo Saronno. Invece, immediatamente dopo l’insediamento della nuova Giunta gran parte delle forze politiche, sia di maggioranza che di minoranza, sia di quelle appena entrate alla guida della città che di quelle appena uscite, hanno fatto un gran parlare di progetti sul Palazzo, seminando tanta confusione, volutamente oppure no”.

Per questo motivo Obiettivo Saronno ha deciso di aprire un percorso di comunicazione costante sui social, con una serie di approfondimenti divisi in due temi principali: “Palazzo Visconti – la riqualificazione completa” e “Palazzo Visconti – la riqualificazione del cortile”. L’obiettivo, spiegano, è quello di offrire ai cittadini elementi concreti di conoscenza e stimolare un confronto chiaro sulle scelte che riguarderanno uno degli edifici simbolo della città.

