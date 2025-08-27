Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese non si ferma e annuncia un nuovo arrivo nella rosa rossoblù: si tratta di Marco Ortelli, centrocampista classe 2006 con già un buon bagaglio di esperienze passate.

“Ho iniziato la mia carriera calcistica all’età di 7 anni nel Cacciatori delle Alpi, squadra del mio paese. All’età di 9 anni sono approdato nel Lugano per un anno per poi passare all’Accademia Como e quindi a 11 anni all’Atalanta per due anni dove siamo riusciti a vincere un torneo molto importante a Sion. Sono quindi tornato al Como per 3 stagioni. A 16 anni è arrivata la chiamata dell’Inter dove ho vestito la maglia dell’Under 17. La scorsa stagione fino a dicembre sono tornato a Como in Primavera e quindi a Renate sempre in Primavera dove siamo riusciti ad arrivare ai quarti di finale dei playoff uscendo contro il Napoli”.

Marco è un giovane regista che, per proprietà tecnica e visione, può ricoprire anche i ruoli di mezzala e trequartista, serve con grande precisione i propri compagni sia sul corto che in profondità ma sa essere prrezioso in fase difensiva. Ora è arrivato il momento di passare in “prima squadra”.

“A Caronno ho trovato un ambiente sereno con una mentalità vincente”, dichiara Ortelli, “ho scelto la Caronnese perché fin da subito mi sono trovato bene con i compagni e con le richieste del mister. Sono un giocatore, a parer mio, tecnico che riesce ad abbinare qualità e quantità. Cerco sempre di mantenere la calma e di gestire il ritmo della squadra nella partita. Spero di poter dare un ottimo contributo dando il massimo per questa maglia per aiutare la squadra a vincere il più possibile. Non vedo l’ora di cominciare!”.

