Calcio femminile, Girolamo alla Caronnese
27 Agosto 2025
CARONNO PERTUSELLA – Prende sempre più forma la formazione della Caronnese Women, che parteciperà al campionato di Serie C. Ecco le prime parole del nuovo acquisto Francesca Girolamo, già vista al Napoli, nel Benevento ed allo Spezia.
Raccontaci che calciatrice sei
- “Sono una centrocampista che vive il gioco nel cuore del campo: amo unire tecnica e intelligenza tattica, cercando sempre di dare ritmo e visione alla manovra. I miei punti di forza sono i calci piazzati e i passaggi filtranti, con cui cerco di creare occasioni per la squadra”.
Da dove nasce la tua passione per il calcio?
- “Il calcio è sempre stato di casa: la mia famiglia lo vive e lo ama, e io sono cresciuta così con loro. Fin da piccola, nel mio paesino di provincia, passavo ore a giocare con i miei amici. Con il tempo, quel semplice divertimento è diventato una passione vera e propria”.
Cosa ti ha portato a Caronno?
- “La fiducia che il mister, il Direttore Sportivo e tutta la società mi hanno dimostrato è stata decisiva. Dopo l’ultima esperienza in Serie B sentivo il bisogno di nuovi stimoli, e qui ho trovato un progetto ambizioso e il contesto giusto per crescere e dare il massimo”.
Quali sono le aspettative per questa stagione?
- “Voglio contribuire al meglio, sia a livello personale che di squadra, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla società. Sarà un campionato competitivo, ma sono convinta che con impegno e unità di gruppo possiamo fare davvero bene e chissà…”.
