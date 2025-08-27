Città

SARONNO – “CiclAnde, pedalando tra i deserti e gli altipiani di Cile e Bolivia” è il titolo del nuovo viaggio solidale che Carlo Motta intraprenderà tra agosto e settembre, nell’ambito dell’iniziativa “Pedali solidali 2025”. Dopo l’esperienza dello scorso anno in Argentina, dedicata alle tracce dell’emigrazione italiana, l’edizione di quest’anno porterà l’avventuriero tra le vette andine e i deserti sudamericani, con il patrocinio del comune di Cuggiono e il supporto di Insubria Sport Asd e Cicli Fusar Poli.

Il percorso inizierà da Calama, nel nord del Cile, con una tappa alla miniera di rame a cielo aperto di Chuquicamata, la più grande al mondo. Da lì Motta affronterà il deserto di Atacama, celebre per i suoi cieli limpidi e gli osservatori astronomici, per poi salire verso le Ande ed entrare in Bolivia. “Pedalerò per due settimane tra i 4000 e i 5000 metri, attraversando i salares e raggiungendo il Parco di Sajama, fino a tentare l’ascesa ai 6300 metri del vulcano Parinacota, dove porterò lo stemma del comune di Cuggiono”, spiega Motta.

Due saranno gli obiettivi solidali del viaggio. “Il primo – racconta – è sostenere le piccole comunità di Sajama, dove le famiglie mantengono vive tradizioni come tessitura e cucina. Il secondo è aiutare l’Ong Moe di Arica, impegnata nell’inclusione sociale e nell’educazione di bambini e persone con disabilità”. A loro Motta donerà la mountain bike ricevuta da Insubria Sport e Cicli Fusar Poli: “Per un giovane sarà un mezzo utile per studiare o lavorare. In queste comunità la bicicletta può fare davvero la differenza”.

Come nelle precedenti avventure, sulla sua bici porterà anche la bandiera di Bicipace. “È un simbolo che richiama la civile convivenza e che grida contro ogni guerra. Mai come oggi – sottolinea – le istituzioni internazionali sono state così inascoltate e vilipese”.

Infine, una riflessione sul senso di viaggiare lentamente: “Molti mi chiedono che senso abbia andare in bici quando ci sono mezzi veloci. La verità è che non è perdere tempo, ma guadagnarne. Andare piano ti dà la possibilità di pensare, di capire il valore delle cose e degli altri. E poi, in bicicletta, si incontra sempre tanta gente simpatica”.

