CASTELSEPRIO – Domenica 31 agosto il Parco Archeologico di Castelseprio propone tre appuntamenti speciali con le “Passeggiate con l’archeologo”, in programma alle 10, alle 15 e alle 16.30.

Accompagnati dal direttore del parco, Luca Polidoro, i partecipanti avranno l’occasione di scoprire i misteriosi affreschi della chiesa di Santa Maria foris portas e conoscere le recenti scoperte emerse dagli scavi ancora in corso. Un vero e proprio viaggio esclusivo nella storia del sito, patrimonio di grande valore.

Le partenze si terranno dall’Info Point. In caso di pioggia l’evento sarà sospeso. È consigliato l’uso di scarpe robuste e l’utilizzo del parcheggio situato all’angolo tra via Castelvecchio e via Robinie, da cui si raggiunge a piedi l’Info Point in circa dieci minuti lungo via Castelvecchio.

La partecipazione è libera, con prenotazione consigliata ai recapiti: 336 6632727 – [email protected].

