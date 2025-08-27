Castiglione Olona: successo per “Aperti per ferie” al Castello di Monteruzzo, prosegue il servizio a domicilio
27 Agosto 2025
CASTIGLIONE OLONA – Dal 11 al 24 agosto 2025 la Terrazza Belvedere del Castello di Monteruzzo di via Marconi 1 ha ospitato l’iniziativa “Aperti per ferie”, che ha animato l’estate con colazioni panoramiche, food & drink, musica e momenti di relax. Un programma che ha permesso a tanti cittadini e visitatori di trascorrere giornate all’insegna del buon cibo, della socialità e della suggestiva cornice offerta dal borgo.
Il Comune ringrazia lo staff di CastellEventi per l’impegno profuso e tutti i partecipanti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.
L’esperienza non si conclude però con la chiusura degli appuntamenti in terrazza: fino a domenica 31 agosto resta infatti attivo il servizio di consegna pasti a domicilio rivolto alle persone anziane e a chi si trova in difficoltà.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 3775483614 dalle 17 alle 20.
