CASTIGLIONE OLONA – Dal 11 al 24 agosto 2025 la Terrazza Belvedere del Castello di Monteruzzo di via Marconi 1 ha ospitato l’iniziativa “Aperti per ferie”, che ha animato l’estate con colazioni panoramiche, food & drink, musica e momenti di relax. Un programma che ha permesso a tanti cittadini e visitatori di trascorrere giornate all’insegna del buon cibo, della socialità e della suggestiva cornice offerta dal borgo.

Il Comune ringrazia lo staff di CastellEventi per l’impegno profuso e tutti i partecipanti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

L’esperienza non si conclude però con la chiusura degli appuntamenti in terrazza: fino a domenica 31 agosto resta infatti attivo il servizio di consegna pasti a domicilio rivolto alle persone anziane e a chi si trova in difficoltà.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 3775483614 dalle 17 alle 20.

(foto: l’evento al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona)

