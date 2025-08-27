Città

SARONNO – A Saronno, nella zona centralissima di via Roma vicino alla sede museale di Villa Gianetti, l’altro giorno è stato segnalato un insolito ospite: uno scorpione. Cittadini allarmati hanno contattato la polizia locale e gli ispettori ambientali.

I lampioni sotto i portici di corso Italia a Saronno, nel tratto compreso tra via San Giuseppe e piazza San Francesco, restano accese anche di giorno. A segnalarlo sono stati alcuni passanti e residenti che da diversi giorni notano le luci sempre in funzione.

Il rilancio del centro sportivo di via Manzoni è tema caldo a Uboldo: cittadini, sportivi e forze politiche chiedono che venga ottimizzato l’uso della struttura, in vista della scadenza della convenzione di gestione fissata per luglio 2026.

La nuova Caronnese Women (che disputerà il campionato di Serie C) ha iniziato la nuova avventura in rossoblù: agli ordini di nister Max Marsich, coadiuvato da Thomas Crespi (preparatore atletico) e da Antonio Luongo (preparatore dei portieri) e con il prezioso contributo della team manager Milena Ambrosoli le ragazze scelte durante l’estate per vestire la maglia della Caronnese hanno iniziato la loro stagione sportiva con un doppio allenamento domenicale che ha fatto da kickoff dell’annata sportiva.

