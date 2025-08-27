Cronaca

LOMAZZO – Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì, in via Giuditta Pasta a Lomazzo. Lo scontro ha visto coinvolti una moto e un’autovettura attorno alle 10.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 25 anni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: attivata un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e l’automedica, insieme ai carabinieri della Compagnia di Cantù per i rilievi e la gestione della viabilità. Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia a Como, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo la vita.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

