SARONNO – Pioggia dal pomeriggio e sempre più intensa oggi su Saronno e circondario, e secondo le previsioni potrebbe essere solo l’inizio.

Come si legge in una nota di Regione Lombardia “per la restante parte della giornata di oggi 27 agosto sono attesi rovesci o temporali isolati sui rilievi lombardi e sui settori occidentali della regione, più diffusi da metà pomeriggio ed in intensificazione su Piemonte, Ticinese e settori di nord-ovest della Lombardia con precipitazioni localmente intense, persistenti nella notte”.

Mentre per la giornata di domani, 28 agosto, “sono previste precipitazioni forti e diffuse su Alpi e Prealpi già dalla notte, in particolare al confine nord-occidentale della regione, in estensione nella giornata anche ai rilievi centrali ed orientali e, più sparse ed intermittenti, anche alla Pianura Occidentale e all’Appennino; sono previste precipitazioni più isolate sulla pianura orientale. Da metà giornata il progressivo ingresso di aria più fresca in quota andrà infatti ad aumentare la probabilità di rinforzo a carattere temporalesco delle precipitazioni, inizialmente sui settori occidentali della regione e a seguire sui settori centrali ed orientali”.

Quanta pioggia in arrivo?

Complessivamente sono previste precipitazioni areali tra 100 e 150mm/24 su Laghi e Prealpi Varesine e porzioni occidentali delle aree di Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali; tra 70 e 120 mm/24h sulle aree di Media-Bassa Valtellina e Orobie bergamasche; tra 50 e 100mm/24 sui settori di Valcamonica ed Alta Valtellina; tra 40 e 70 mm/24h sulle aree del Nodo idraulico di Milano e Prealpi Orientali. Saranno possibili picchi locali oltre 200mm/24h sui settori Alpini e Prealpini centro orientali. Inoltre, l’intensificazione dell’attività eolica prevista potrebbe causare raffiche tra i 45 ed i 65 km/h sui settori di Pianura ed Appennino e tra i 65 e 90km/h sulle aree Prealpine contrassegnate da codice giallo per vento forte.