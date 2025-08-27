Comasco

MOZZATE – Un controllo, dopo un incidente, ha portato alla scoperta di una violazione legata all’ospitalità di cittadini stranieri sul territorio comunale.

Venerdì 22 agosto, la polizia locale di Mozzate, guidata dal comandante Gabriele Airoldi, è intervenuta in via Gorla per rilevare un sinistro stradale che ha visto coinvolti un veicolo e un monopattino elettrico. Alla guida del monopattino c’era un ragazzo di 23 anni, di origine tunisina, che non indossava il casco. Oltre a contestargli la violazione del codice della strada, il comandante ha raccolto dichiarazioni che hanno destato sospetti, avviando ulteriori accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che il giovane risultava ospite presso un connazionale residente a Mozzate, il quale non aveva mai comunicato formalmente l’ospitalità al Comune. Una mancanza che costituisce violazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 286 del 1998 e che comporta una sanzione amministrativa di 1.000 euro in forma ridotta.

“Effettuare questi controlli è fondamentale – ha spiegato il comandante – perché senza le comunicazioni obbligatorie di ospitalità non è possibile avere un quadro chiaro della presenza degli stranieri sul territorio, con il rischio di situazioni irregolari o di clandestinità”

