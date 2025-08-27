Città

SARONNO – A partire da lunedì 1 settembre prenderanno il via a Saronno gli interventi di ripristino del manto stradale in diversi punti del territorio comunale. Le opere, che proseguiranno fino al termine dei lavori, sono finalizzate a migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade più danneggiate.

Gli interventi interesseranno sia aree centrali sia zone periferiche, con l’obiettivo di rispondere alle segnalazioni dei cittadini e garantire una maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti. Le prime asfaltature riguarderanno l’incrocio tra via Roma e via Manzoni, un tratto particolarmente trafficato, e via Busnelli all’altezza del civico 12.

Altri interventi sono previsti in via Bergamo, di fronte al supermercato Tigros, e in via Tolstoj. Le opere interesseranno anche piazza Unità d’Italia, via Dante Alighieri, via Miola all’incrocio con via Parini, oltre a via San Francesco, via Sabotino e via Rossini.

I lavori coinvolgeranno inoltre piazza Saragat e la zona tra via Alliata e viale Prealpi. Altri tratti interessati sono l’incrocio tra via Bainsizza e via Monte Grappa, così come via Volta, in corrispondenza del civico 90.

L’amministrazione comunale invita i residenti e chi percorre abitualmente queste vie a prestare attenzione alla segnaletica che verrà predisposta per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09