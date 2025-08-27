Città

SARONNO – Un appello alla comunità per trovare un lavoro e una casa. È quello lanciato da Salvatore Todaro, che insieme alla moglie Sara sta vivendo una situazione di forte difficoltà. I due non hanno più una casa e, da qualche tempo, sono ospiti di una saronnese che ha aperto loro la porta di casa, garantendo una sistemazione temporanea.

Todaro racconta di aver dovuto lasciare la provincia di Lecco, dove vivevano, per motivi legati alla salute e alla sicurezza della moglie. “Sara ha un’invalidità e non può lavorare – spiega – è stata vittima di alcune vessazioni e ci siamo allontanati in attesa di giustizia. Oggi però siamo senza casa e senza un sostegno stabile visto che abbiamo solo il contributo che percepisce mia moglie”.

Il desiderio di Salvatore è chiaro: “Voglio solo occuparmi di mia moglie che è la mia famiglia, ma senza lavoro non riesco. Non dormiamo in strada solo perché una saronnese di buon cuore ci ha accolto, ma si tratta di una soluzione temporanea”.

Nei giorni scorsi l’uomo si è rivolto anche ai servizi sociali del comune di Saronno e di altri comuni del territorio: “Tante parole ma niente aiuti concreti. Noi siamo disponibili anche a spostarci – conclude – ma dobbiamo trovare una soluzione. La nostra prima prospettiva è un bando in ottobre in provincia di Lecco per una casa. Chiedo solo un’opportunità per garantire dignità e serenità a mia moglie”.

