Softball Coppa Coppe: alle 18 Saronno sfida le tedesche, in mattinata netto successo sulle Metrostars
27 Agosto 2025
EVRY COURCOURONNES – Prosegue l’avventura europea, in Francia, dell’Inox Team Saronno, che oggi tornerà in campo alle 18 per affrontare le tedesche, avversarie ostiche in questa Coppa delle Coppe.
Le italiane arrivano a questo appuntamento forti del successo ottenuto in mattinata contro le Vienna Metrostars, superate per 10-0. Il match contro le austriache è stato a senso unico fin dalle prime battute. Nel primo inning i singoli di Fabrizia Marrone, McKenzie Barbara e Sofia Fabbian hanno permesso a Saronno di costruire subito un vantaggio di quattro punti. Alla seconda ripresa Barbara ha piazzato un fuoricampo da due punti, mentre al terzo inning sono arrivati i doppi di Fabbian e Neely Peterson e il fuoricampo da tre punti di Roza Blazkova, che hanno portato il punteggio sul 9-0. Nella quarta ripresa ancora Barbara ha colpito lungo con un altro fuoricampo, firmando il 10-0 conclusivo.
Con questo successo Saronno resta imbattuto dopo quattro partite e si prepara ora a una sfida di alto livello contro le tedesche.
Softball Coppa Coppe, Inox Team Saronno travolge Vienna Metrostars: fotogallery
(foto Wbsc Europe/Nicolas Launay: un momento della gara fra Saronno e Vienna)
27082025