Softball

EVRY COURCOURONNES – Dopo quattro vittorie consecutive arriva la prima battuta d’arresto per l’Inox Team Saronno alla Coppa delle Coppe. Le nerazzurre, che in mattinata avevano travolto 10-0 le Vienna Metrostars, nel match del tardo pomeriggio odierno si sono arrese alle tedesche Bonn Capitals, in una gara rimasta in equilibrio fino alla sesta ripresa.

Sul diamante francese parità fino al quarto inning. Merito soprattutto della lanciatrice tedesca Hannah Held, già vista in Italia ed anzi proprio nel Saronno in primavera, che ha limitato l’attacco saronnese. Poi al sesto inning Bonn ha piazzato l’allungo decisivo: 2-0. Saronno non è più riuscito a rimontare, concedendo così la vittoria alle Capitals che restano in corsa per le posizioni di vertice. Le lombarde, invece, mantengono il secondo posto in classifica, che vede al comando le olandesi Roef a punteggio pieno (le prime due classificate, sabato si affronteranno poi per il titolo).

Domani il programma propone un impegno sulla carta agevole per le saronnesi, attese alle 18 dalla sfida con le spagnole del Fenix Valencia.

(foto Wbsc Europe/Nicolas Launay: Inox Team in azione)

27082025