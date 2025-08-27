Groane

SOLARO – A seguito del grande successo delle precedenti, il Maps, in collaborazione con il gruppo fotografico Cogli l’attimo, con il patrocinio del Comune di Solaro, lancia la quarta edizione del gran premio fotografico. Il tema di quest’anno sarà: “Colore”, con l’invito implicito a guardare il mondo attraverso il filtro di un colore.

La partecipazione al gran premio fotografico è gratuita. A questa edizione potranno partecipare esclusivamente i residenti maggiorenni nelle province di Como, Milano, Monza Brianza, Varese. La scadenza per l’invio delle foto è il 30 settembre 2025. Le foto dovranno essere inviate in formato .jpg all’indirizzo e-mail: [email protected]. È possibile scattare con macchina fotografica o cellulare. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 3 (tre) foto e dovrà essere indicato il titolo di ciascuna foto. Non saranno ammesse opere interamente realizzate al computer.

Come da precedenti edizioni, l’ammissione al gran premio fotografico e l’assegnazione dei premi avverranno a giudizio insindacabile della Giuria. Tutti i componenti della giuria saranno nominati dagli organizzatori. I nominativi degli stessi saranno resi noti al momento delle premiazioni.

L’esposizione delle 40 migliori foto ammesse e relative premiazioni si terranno nel pomeriggio di domenica 16 novembre nella sede di via Drizza 20 a Solaro.

