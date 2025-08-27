Città

GERENZANO – Scatta un’allerta meteo che riguarda anche il territorio del Saronnese e delle Groane. A partire da giovedì 28 agosto è in vigore il livello “arancione moderata” per rischio idrogeologico, mentre resta “giallo ordinaria” per rischio idraulico e temporali.

L’avviso arriva dalla Protezione civile regionale, con il bollettino n. 2025.89 emesso mercoledì 27 agosto. L’allerta, valida dalla mezzanotte del 28 agosto fino a nuovo aggiornamento, riguarda in particolare la zona omogenea di allertamento “idro-meteo” codice IM-09, nella quale rientra anche Saronno.

Il rischio maggiore è legato a possibili smottamenti, allagamenti e improvvisi innalzamenti dei corsi d’acqua, aggravati dall’arrivo di temporali intensi. La Protezione civile invita quindi alla prudenza.

Per rimanere aggiornati in tempo reale è possibile scaricare la app “allertaLOM” oppure consultare il portale regionale al link: https://www.allertalom.regione.lombardia.it/allerta.

