SARONNO – La casa natale del Beato Luigi Monti sarà donata all’Istituto Padre Monti di Saronno. La notizia arriva in questi giorni e segna l’epilogo di un lungo percorso: l’abitazione di via Marconi 36 a Bovisio Masciago, dove il fondatore dei Concezionisti nacque e visse, passerà ufficialmente alla congregazione da lui creata nel 1857.

La decisione è frutto della volontà dei 17 eredi, residenti tra la Brianza e Novara, che hanno scelto di lasciare l’immobile all’ordine religioso. L’atto di cessione potrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane.

L’Istituto Padre Monti di Saronno, casa madre della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, è il cuore dell’opera avviata dal Beato nel 1886. Qui Monti promosse attività caritative e di formazione: dall’accoglienza degli orfani all’assistenza ai malati, dall’apertura di una tipografia alla nascita dell’ospedale cittadino. La chiesa dell’Istituto è oggi santuario dedicato al Beato e custodisce un museo storico e le sue spoglie mortali.

Nel tempo la struttura è diventata anche un centro di servizi sanitari, grazie al poliambulatorio con più specializzazioni, e un polo formativo con la scuola tecnica e il centro professionale a indirizzo grafico e comunicazione. Un’offerta che continua a rivolgersi a giovani e adulti, con attenzione alla crescita umana oltre che professionale.

Anche la sede di Bovisio Masciago resta profondamente legata alla memoria di Monti. I frati concezionisti hanno mantenuto viva la testimonianza del Fondatore con attività spirituali e progetti dedicati alla comunità. Con la cessione ufficiale, questo luogo simbolico diventerà a pieno titolo parte del patrimonio della Congregazione.

