SARONNO – Un viaggio tra le atmosfere delle vecchie osterie milanesi con canzoni popolari e tanta allegria. Domenica 31 agosto a Villa Gianetti arriva Barbapedana, il duo musicale formato da padre e figlio che proporrà un repertorio di brani della tradizione meneghina, tra ironia, risate e ritornelli da cantare insieme.

La serata inizierà alle 21.30, ma già dalle 18 sarà attiva l’area food & drink, occasione per condividere un momento conviviale in attesa dello spettacolo. L’evento si terrà anche in caso di maltempo, così da garantire a tutti la possibilità di partecipare senza pensieri.

“L’iniziativa – spiega il comune – vuole riportare il pubblico all’atmosfera semplice e genuina delle compagnie di una volta, quando la musica popolare accompagnava i momenti di socialità. Un appuntamento che promette divertimento e coinvolgimento, tra chitarre e voci che riportano al cuore della tradizione milanese”.

