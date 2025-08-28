Cronaca

ORIGGIO – È rimasto intrappolato nel sottopasso completamente allagato e ha trovato rifugio sul tetto della sua auto. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Saronno per mettere in salvo l’automobilista, che è stato portato via a spalla dai pompieri attraverso l’acqua che aveva ormai superato i 60 centimetri di altezza.

QUI IL VIDEO DI LOCAL TEAM SULLA LORO PAGINA TWITTER (X)

Le immagini, documentate dalla troupe di Local Team, mostrano la difficoltà della situazione: nel sottopasso erano bloccati anche un furgone e altri mezzi, e l’acqua continuava a crescere rendendo impossibile qualsiasi movimento. L’uomo, rimasto seduto sul tetto della sua vettura, è stato raggiunto dai vigili che lo hanno issato sulle spalle e trasportato fuori dalla zona allagata in totale sicurezza.

Sul posto era presente anche la polizia locale di Origgio, che ha provveduto a chiudere l’accesso al sottopasso e a gestire la viabilità per evitare ulteriori rischi.

Il racconto della troupe di Local Team restituisce il momento del soccorso e l’impegno dei pompieri, che hanno agito con prontezza.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09