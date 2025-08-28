Basket

SARONNO – La Robur Basket Saronno riparte da Andrea Negri per affrontare il prossimo campionato maschile di Serie B Interregionale, categoria in cui i biancazzurri sono appena retrocessi. Ala classe 1988, 193 centimetri, Negri è il giocatore di maggiore esperienza del roster e rappresenta un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

La società, guidata dal presidente Ezio Vaghi, sta preparando la nuova stagione con l’obiettivo di riscattarsi subito. Tutte le partite casalinghe saranno disputate al palazzetto dello sport del Centro giovanile monsignor Ugo Ronchi di via Colombo a Saronno.

Intanto, è in fase di definizione la campagna abbonamenti, che sarà presto lanciata per coinvolgere i tifosi e riempire gli spalti in vista di una stagione che si preannuncia intensa.

28082025