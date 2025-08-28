Softball

OSPIATE – Oggi stop forzato per la Premier Cup, la coppa campioni di softball in corso a Ospiate di Bollate. Le forti piogge che hanno interessato la zona hanno reso impraticabile il campo principale, completamente allagato, e costretto gli organizzatori a sospendere il programma odierno.

Il comunicato diffuso dal Mkf Bollate, società che ospita l’evento, non lascia spazio a dubbi: “Tutta la giornata della Premier Cup di oggi è annullata”.

Gli organizzatori faranno sapere a breve le modalità di recupero delle gare rinviate, con l’obiettivo di riprendere regolarmente la manifestazione non appena le condizioni meteo e dei campi lo permetteranno.

Già ieri le ultime due gare della giornata erano state forzatamente rinviate a causa del maltempo.

