Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Tutti concentrati verso l’inizio della nuova stagione: per il campionato di Serie C e la Caronnese per le sue Women ha scelto la centrocampista rumena (e all’occorrenza mezzala) Ana Manea con un cv di tutto rispetto e che si è raccontata così ai suoi nuovi tifosi.

“Sono una calciatrice che mette il cuore in campo. Non mi arrendo facilmente e cerco sempre di aiutare la squadra sia in attacco che in difesa”. “Mi sono innamorata del calcio esattamente sei anni fa guardando Neymar su YouTube e provando da sola tutti i suoi skill: ho preferito il pallone che fare atletica (che è quello che facevo prima di iniziare questa carriera)”.

“A Caronno mi ha portata sicuramente il progetto. Poi sicuramente anche la voglia di nuove sfide. Le aspettative per questa nuova stagione sono sicuramente la voglia di far bene, di aiutare la squadra a vincere e di crescere partita dopo partita”.

Manea, classe 2001, proviene dallo Spezia.

28082025