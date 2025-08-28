Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Singolare ritrovamento nel centro cittadino. In un cortile di via Dante è stata trovata una tartaruga, probabilmente una specie lacustre di origine americana, spesso diffusa come animale d’acquario; quella che potrebbe essere definita come una “tartaruga aliena” in quanto non autoctona.

I residenti che l’hanno recuperata hanno raccontato sui social di non avere dimestichezza nella custodia e di non sapere se si trattasse di una tartaruga d’acqua o di terra, né come alimentarla correttamente. Per questo hanno lanciato un appello, chiedendo aiuto a chi fosse interessato ad adottarla oppure indicazioni su come procedere con le autorità competenti per garantirne la sicurezza. E’ possibile contattarli tramite il gruppo Facebook di Caronno Pertusella.

(foto: la tartaruga trovata nell’abitato di Caronno Pertusella)

