CASTIGLIONE OLONA – Serata di musica d’autore nel borgo antico: sabato 30 agosto alle 21, in piazza Garibaldi, è in programma il concerto gratuito “Un viaggio per l’Italia attraverso i cantautori italiani” con la band Mdf.

Lo spettacolo condurrà il pubblico lungo un percorso musicale che intreccia parole e melodie di grandi interpreti della canzone d’autore, da Fabrizio De André a Lucio Battisti, da Lucio Dalla a Ivano Fossati, senza dimenticare altri nomi che hanno segnato la storia della musica italiana. Un’occasione per rivivere atmosfere, emozioni e racconti che appartengono al patrimonio culturale del Paese.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con Caffè del Borgo, Studio’s Art & Music Factory e WKS Live.

28082025