Città

SARONNO – A Saronno è iniziata la demolizione ex mutua in via Stampa Soncino.

Un appello alla comunità per trovare un lavoro e una casa. È quello lanciato da Salvatore Todaro, che insieme alla moglie Sara sta vivendo una situazione di forte difficoltà.

Villa Gianetti, domenica serata con Barbapedana tra canti milanesi e convivialità.

Un controllo, dopo un incidente, ha portato alla scoperta di una violazione legata all’ospitalità di cittadini stranieri sul territorio comunale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: ruspe al lavoro all’ex mutua di via Stampa Soncino a Saronno che diventerà la nuova Casa di comunità nel centro cittadino; un servizio in più per i saronnesi)

28082025