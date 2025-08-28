iltra2

LONATE CEPPINO – Domenica 31 agosto si svolgerà la 6ª edizione della “Rando Ail – Nessuna salita è impossibile”, la manifestazione ciclistica organizzata da Asd Compact con il patrocinio del Comune di Lonate Ceppino e con finalità benefica a favore di Ail Varese Como Odv, impegnata nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.

La partenza è prevista alla francese dalla via della Strecciola, sede anche delle iscrizioni e del ritrovo. Gli orari di avvio sono differenziati in base al percorso:

200 km : partenza dalle 7.30 alle 8.30

100 km: partenza dalle 8.30 alle 9.15

I percorsi proposti sono due:

100 km ciclopedalata

200 km brevetto Ari valido per il campionato italiano

Entrambi comprendono punti di controllo e ristoro presidiati, e rientrano nel circuito “Randagi Lombardi Challenge”.

Le iscrizioni si aprono dalle 7 e prevedono una quota di 18 euro. È disponibile anche la pre-iscrizione, fino a esaurimento posti, con maglia tecnica da ciclismo dedicata all’evento al costo di 25 euro.

Al termine della manifestazione i partecipanti saranno accolti dal “Raviolo party” offerto da “Lo Scoiattolo” con un ricco ristoro. Verranno inoltre premiati i tre gruppi più numerosi (previsti gadget anche per altre estrazioni a sorte). Il ricavato sarà interamente devoluto ad Ail Varese Como Odv.

Sono garantiti parcheggio, ristoro e servizi igienici. Per informazioni e iscrizioni: www.compact-team.net, www.allvaresecomo.it, www.audaxitalia.it.

