CESANO MADERNO – Forte maltempo oggi anche a Cesano Maderno: le squadre di pronto intervento insieme alla Protezione civile e alla polizia locale, stanno effettuando un capillare monitoraggio del territorio dopo il breve ma intenso temporale che questo pomeriggio ha colpito anche la città.



“ Tutto il coordinamento resterà attivo e reperibile anche per le prossime ore, considerato che l’allerta meteo diramata oggi è in vigore anche per la giornata di domani – precisano dal Comune cesanese – Attualmente le vasche di laminazione non destano preoccupazione ma continuano ad essere monitorate così come il livello del fiume Seveso. La polizia locale è prontamente intervenuta al passaggio a livello di corso di Libertà, momentaneamente fuori uso per un guasto tecnico, per gestire il traffico veicolare e pedonale in sicurezza ed in attesa dell’intervento degli operatori di Ferrovienord che avverrà a breve. È stato chiuso al traffico il sottopasso di via de Medici. Al momento non si registrano situazioni di criticità o di danni particolare. Si raccomanda ai cittadini cautela negli spostamenti e di non sostare nelle zone a rischio”.

(foto: albero caduto per il maltempo a Cesano)

28082025