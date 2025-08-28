Cronaca

SARONNO – Un violento temporale di acqua e vento si è abbattuto nel pomeriggio di giovedì 28 agosto intorno alle 14,30, creando disagi in diverse zone del comprensorio.

A Saronno l’episodio più critico si è registrato al sottopasso di via Primo Maggio, dove l’acqua ha iniziato a salire rapidamente. La prontezza della polizia locale ha evitato che le auto restassero intrappolate: gli agenti sono intervenuti subito chiudendo l’accesso e deviando la circolazione. Stessa cosa anche al sottopasso di via Milano. Intorno alle 16,15 l’acqua è calata e la polizia locale ha allertato le spazzatrici per la pulizia necessaria prima della riapertura.

Pesanti le conseguenze anche a Solaro, dove si è verificato un blackout che ha lasciato al buio oltre seicento abitazioni e attività commerciali. L’interruzione della corrente è durata per almeno 40 minuti, paralizzando parte della vita quotidiana e causando difficoltà sia ai residenti che agli esercenti.

Ripercussioni si sono avute pure sulla viabilità, in particolare lungo la Saronno-Monza e nell’area al confine con Cesate. Alcuni comuni limitrofi risultano a loro volta interessati dal guasto elettrico che ha accompagnato il temporale.

Le squadre di pronto intervento sono state mobilitate per ripristinare i servizi e monitorare la situazione, con l’obiettivo di contenere i disagi per la popolazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09