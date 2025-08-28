Rovello Porro: semaforo di via Veneto, in arrivo un radar
28 Agosto 2025
ROVELLO PORRO – Novità per la viabilità nei pressi della stazione ferroviaria. La polizia locale ha deciso di dotare il semaforo di via Veneto di un particolare impianto, un gergo tecnico un “radar”, con l’obiettivo di evitare interferenze nel corretto funzionamento dell’accensione della luce verde.
L’amministrazione comunale ha completato le procedure di gara necessarie per l’affidamento a una ditta specializzata, che si occuperà dell’installazione del dispositivo. I lavori verranno eseguiti a breve, così da garantire maggiore sicurezza e regolarità nella gestione del traffico in una zona particolarmente frequentata.
Quella interessata è una delle aree più trafficate della periferia del paese e di collegamento con quelli circostanti.
