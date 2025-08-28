Città

SARONNO – Non solo critiche e segnalazioni, ma anche apprezzamenti quando le cose funzionano. Nei giorni scorsi sui social è comparso un messaggio che sottolinea in positivo l’impegno del Comune per la manutenzione del cimitero maggiore di via Milano.

Una cittadina, che in passato aveva segnalato diverse criticità, ha raccontato di aver trovato viali perfetti, erba tagliata e l’area in ordine, come ci si aspetta in una città attenta al decoro. Nello stesso post viene rimarcato che a settembre sono già in programma lavori per risolvere altri problemi rimasti in sospeso.

Un riconoscimento che, dal web, si traduce in un incoraggiamento a proseguire con la cura degli spazi pubblici e con interventi regolari di manutenzione.

(foto archivio: il cimitero maggiore di via Milano a Saronno)

28082025