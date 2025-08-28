Città

SARONNO – Pentole, coperchi e campane torneranno a riempire Piazza Libertà domenica 31 agosto alle 22. L’appuntamento, promosso dal gruppo 4 Passi di Pace, invita cittadini e associazioni a scendere in piazza per “rompere il silenzio” e manifestare solidarietà alla popolazione palestinese, richiamando le parole di Papa Francesco: “Facciamo chiasso”.

All’iniziativa si uniranno anche le parrocchie della città: il prevosto don Giuseppe Marinoni ha infatti disposto che, nello stesso momento, le campane di tutte le chiese di Saronno suonino insieme al rumore degli strumenti portati dai partecipanti. “Restiamo umani, disertiamo il silenzio” è il messaggio che accompagnerà la serata.

Non si tratta del primo appuntamento. Già domenica 27 luglio piazza Libertà aveva ospitato la manifestazione “Disertiamo il silenzio”, che aveva visto un’ampia partecipazione di cittadini e realtà locali. In quell’occasione il suono delle campane aveva accompagnato il battito di pentole e mestoli, richiamando l’attenzione sulla drammatica situazione a Gaza. L’evento, promosso a livello nazionale da Pax Christi e dal coordinamento 4 Passi di Pace, aveva denunciato l’uso della fame come arma di guerra e chiesto al governo italiano una presa di posizione chiara. Un forte invito a non rimanere indifferenti di fronte alla crisi umanitaria che continua a colpire la Striscia di Gaza.

