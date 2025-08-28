Cronaca

SARONNO – Si è voltato per dare un’occhiata all’auto appena lasciata in sosta e, con sorpresa, ha visto che qualcuno stava cercando di introdursi nell’abitacolo. È quanto accaduto alcuni giorni fa nel cortile dell’ospedale di piazzale Borella.

Un uomo, dopo aver parcheggiato, ha notato una donna che si stava chinando all’interno del veicolo. Insospettito, è tornato indietro riuscendo a bloccarla e chiedendo subito l’intervento di una pattuglia della polizia locale.

La donna, risultata senza fissa dimora, avrebbe cercato di giustificarsi spiegando di voler soltanto recuperare una bottiglietta d’acqua. La versione però non ha convinto gli agenti, e ancor meno il proprietario, che hanno accompagnato la donna al comando di piazza Repubblica dove è stata identificata. Ora la sua posizione è al vaglio per valutare eventuali conseguenze.

(foto archivio)

