Cronaca

SARONNO – Un tamponamento a catena ha coinvolto tre vetture nel pomeriggio di mercoledì 27 agosto alla rotonda tra via Bergamo e via Miola. Tutte le auto stavano arrivando da via Piave quando una di queste non è riuscita a frenare in tempo, colpendo la vettura che la precedeva e innescando la carambola.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi e regolato la viabilità. Le conseguenze per il traffico sono state limitate, anche se per alcuni minuti la circolazione è rimasta rallentata a causa delle auto ferme in carreggiata.

I primi due conducenti sono usciti illesi dallo scontro. Il terzo, un 66enne, ha accusato dolori ed è apparso provato. Non è stato necessario chiamare un’ambulanza: a soccorrerlo è arrivata la nipote che lo ha accompagnato all’ospedale di piazzale Borella per accertamenti.

La polizia locale ha ricostruito la dinamica dell’incidente e raccolto le testimonianze dei presenti.

(foto archivio)

