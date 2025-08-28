Cronaca

SARONNO – Una pistola scacciacani modificata in arma vera e nascosta nell’armadietto sul posto di lavoro. È quanto hanno trovato i carabinieri intervenuti dopo la segnalazione che ha coinvolto un cittadino nordafricano, regolarmente residente in città.

Al momento del controllo l’uomo ha tentato di disfarsi di un piccolo involucro, gettandolo sotto un’auto. I militari lo hanno subito recuperato, scoprendo che conteneva hashish. Da quel rinvenimento è partita una perquisizione più approfondita: nell’abitazione dell’uomo sono stati sequestrati circa 300 grammi della stessa sostanza, una quantità ritenuta ben oltre l’uso personale.

Il ritrovamento dell’arma, invece, risale al controllo avvenuto sul posto di lavoro. All’interno del suo armadietto è stata trovata la scacciacani già modificata. L’uomo ha dichiarato di averla raccolta tempo prima in strada, mentre era intento a pulire, e di essersela tenuta.

Il fascicolo relativo alla sostanza stupefacente ha portato il nordafricano davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari. L’uomo ha cercato di giustificarsi spiegando di usarla per affrontare un difficile momento personale. La posizione sull’arma resta da chiarire e sarà valutata dal tribunale di Monza, competente per il luogo del ritrovamento.

