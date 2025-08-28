Cronaca

SARONNO – Vittima di un’aggressione? No in stato confusionale dopo aver alzato troppo il gomito. Nella serata di mercoledì 27 agosto, poco prima delle 21.50, diversi automobilisti di passaggio hanno chiesto aiuto dopo aver notato un uomo in difficoltà lungo via Primo Maggio. L’uomo, 51 anni, era scalzo, in stato confusionale e appariva malmesso.

La centrale operativa ha inviato sul posto i soccorsi: una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Saronno, i vigili del fuoco di Varese e un’ambulanza della Sos Uboldo con supporto dell’automedica. L’intervento è stato classificato come evento violento e l’uomo è stato assistito nella zona di via Catore.

Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Saronno alle 22.49. Secondo quanto riferito ai militari, non era stato aggredito: era semplicemente ubriaco e senza scarpe perché, come ha spiegato, gli davano dolore ai piedi.

L’uomo, di nazionalità francese, che risulta gravitare nella zona di Varese, è stato preso in carico dai sanitari anche per evitare che potesse rappresentare un pericolo per sé stesso e per gli altri.

