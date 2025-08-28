Softball

BOLLATE – “A causa delle forti piogge, sono state sospese le ultime due partite della giornata. La gare sono state ricalendarizzate”. Questo il comunicato di ieri sera del Mkf Bollate che sui proprio campi di Ospiate sta in questi giorni e sino a sabato ospitando la Premier cup, ovvero la coppa dei campioni del softball.

Torneo sinora nel segno proprio delle bollatesi che hanno vinto tutte le gare sin qui disputate. Per la giornata odierna ancora molte incognite, visto che soprattutto nel pomeriggio sono previste condizioni meteorologiche forse ancora peggiori di quelle di ieri.

(foto: il campo principale del centro sportivo di Ospiate ieri sera, allagato a causa della intensa pioggia)

28082025