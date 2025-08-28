Cronaca

SOLARO – Prima ha scavalcato alcune recinzioni entrando nei giardini delle abitazioni, poi si è spogliato e ha iniziato a correre tra le auto in mezzo alla strada. È stato un pomeriggio di grande apprensione quello di mercoledì, quando un 41enne senza fissa dimora, affetto da gravi problemi psichici, ha creato il panico tra residenti e passanti.

L’uomo, già accompagnato poche ore prima dai carabinieri al pronto soccorso di Garbagnate, sarebbe fuggito a piedi dall’ospedale fino a raggiungere Solaro. Qui è stato notato mentre gridava frasi sconnesse e non permetteva a nessuno di avvicinarsi. Alcuni cittadini hanno quindi lanciato l’allarme e sul posto, poco prima delle 18,30, sono arrivate una pattuglia dei carabinieri della stazione locale e un’ambulanza della Croce Viola di Cesate, seguita dall’auto medica.

Le forze dell’ordine hanno tentato a lungo di calmarlo, nonostante la pioggia battente rendesse la situazione ancora più difficile. Il 41enne, che si era cosparso di fango, si è introdotto in un cortile privato e ha usato un tubo dell’acqua per bagnarsi, continuando però a rifiutare qualsiasi contatto. I tentativi di mediazione sono andati avanti per quasi un’ora senza successo.

La situazione è degenerata quando l’uomo, completamente nudo, ha iniziato a correre in mezzo alla carreggiata rischiando di provocare incidenti, prima di rifugiarsi all’interno di un bar. A quel punto i carabinieri sono intervenuti con decisione per scongiurare ulteriori pericoli. Il 41enne è stato sedato e trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese in codice giallo.

(foto archivio)

