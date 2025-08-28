Calcio

TRADATE – La preparazione per la nuova stagione è entrata nel vivo per il Tradate Abbiate. Ieri sera, mercoledì 27 agosto, la formazione di Prima Categoria ha disputato il primo test amichevole contro la Gerenzanese al centro sportivo “Uslenghi” di via Caravaggio a Tradate. I tradatesi non nascondono il loro obiettivo di ben figurare, nella stagione agonistica ufficiale che è ormai alle porte.

L’appuntamento con le amichevoli prosegue venerdì 29 agosto, quando toccherà alla Juniores Under 19 scendere in campo contro l’Ardor Lazzate. Il match è in programma al centro sportivo “Gianni Brera” di via Laratta a Lazzate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: Tradate Abbiate in azione di gioco)

28082025