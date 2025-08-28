Città

SARONNO – Oltre seimila treni in ritardo o cancellati in un solo mese, con una media del 9,02% tra corse soppresse e convogli arrivati oltre l’orario. È il bilancio di giugno reso noto da Trenord, che porta con sé la necessità di indennizzare oltre dieci linee ferroviarie lombarde. Tra le peggiori risultano la Saronno-Seregno-Milano-Albairate, che attraversa la provincia di Varese, e la Treviglio-Milano Passante-Varese.

In totale, i disagi hanno coinvolto 6.582 corse, di cui ben 4.454 cancellate del tutto. Dati che avrebbero potuto portare anche all’indennizzo Ivol, calcolato sull’intera rete e considerato difficilissimo da raggiungere, ma che si sono fermati poco sotto la soglia del 10%.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale del Partito democratico, Samuele Astuti, che ha evidenziato le contraddizioni del servizio: “Sono stati messi in circolazione 214 nuovi treni, investimenti importanti sono stati realizzati e molti cantieri conclusi. Hanno cambiato l’amministratore delegato, scelto in linea con l’assessore Lucente, e cancellato i bonus sostituendoli con gli indennizzi. Inoltre, i ritardi ora si calcolano dai 15 minuti in su e non più dai cinque. Nonostante tutto, le prestazioni di Trenord restano gravemente insufficienti, ancora più incomprensibili rispetto al passato”.

Astuti ha poi sottolineato come il problema non sia solo la qualità del servizio, ma anche la sicurezza: “La situazione è confermata dai dati della Polfer, che registrano numerosi reati nei pressi di stazioni e binari lombardi. Di fronte a questo quadro – aggiunge – i proclami dell’assessore La Russa si infrangono con la realtà. E le Olimpiadi Milano-Cortina, che il presidente Fontana descrive come un successo garantito, rischiano di trasformarsi in una pessima vetrina internazionale”.

Particolarmente critica, infine, la situazione delle linee verso la Valtellina, come la Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, considerate fondamentali in vista del grande evento sportivo.

