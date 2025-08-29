Al Santuario di Saronno la Madonna che scioglie i nodi: appuntamento sabato 30 agosto
29 Agosto 2025
SARONNO – Domani, sabato 30 agosto, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli ospiterà nuovamente la statua della Madonna che scioglie i nodi, un appuntamento che lo scorso anno aveva visto una grande partecipazione di fedeli.
Il programma della giornata prevede alle 17.30 l’esposizione della statua e la preghiera del Rosario. Alle 18 seguirà la celebrazione della messa con l’affidamento dei propri “nodi” alla Madonna. Il cesto e la statua resteranno poi collocati all’altare di Sant’Anna, in vista della novena che si terrà tutte le sere da venerdì 19 a sabato 27 settembre.
Il momento conclusivo sarà domenica 28 settembre, giorno della festa, quando nel chiostro del Santuario verrà celebrato il tradizionale “falò dei nodi”. In quell’occasione i fedeli potranno portare un cordoncino, uno spago o una fettuccia di stoffa, evitando nastri di plastica.
“Siccome verranno bruciati, si chiede di non usare la plastica, bensì spago, stoffa o corda” ha spiegato il rettore del Santuario, don Massimiliano Bianchi.
