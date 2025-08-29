Basket serie B, Robur Saronno: confermato anche Gabriele Pellegrini
SARONNO – Prosegue la costruzione della squadra in casa Robur Saronno, reduce dalla retrocessione in Serie B Interregionale di basket maschile. Dopo la conferma dell’esperto Andrea Negri, la società ha ufficializzato la permanenza di un altro elemento importante del gruppo: Gabriele Pellegrini.
Classe 2002, 200 centimetri di altezza, Pellegrini ricopre il ruolo di ala e continuerà a vestire i colori della Robur anche nella prossima stagione. La società punta su di lui per dare continuità al progetto tecnico e al tempo stesso investire su un giocatore giovane ma già con esperienza significativa.
La dirigenza sta lavorando a ulteriori conferme e innesti per completare la rosa, con l’obiettivo di presentarsi competitiva al via del prossimo campionato.
