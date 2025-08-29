Comasco

BREGNANO – Venerdì 5 settembre alle 21 al Centro Polifunzionale, in via Sauro 16, si terrà l’incontro “Dal telegiornale fino a qui – La Mostra del Cinema di Venezia raccontata tra ieri e oggi”. L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero.

La serata prevede la visione di alcuni documentari e, a seguire, un dialogo con la sala. Interverranno Fabio Rossi (Ilcinema…niaco, cinefilo documentarista), Stefano Faverio (Ste_Captain_Nerd, cinefilo e critico di cinema) e Maria Rosa Radice (editor storico documentarista).

L’appuntamento è realizzato dal Circolo Fotografico Bregnano in collaborazione con la biblioteca comunale e con il patrocinio del Comune di Bregnano.

(foto archivio: una sala cinematografica nella zona)

29082025