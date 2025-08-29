Calcio

CARONNO PERTUSELLA -. La rosa sta prendendo forma e la Caronnese Women è sempre più vicina alla partenza del suo progetto. Un altro volto di questa squadra sarà Federica De Vivo, difensore classe 1996, ex Azalee. Ecco le sue parole di presentazione.

Raccontaci che calciatrice sei

“Sono un terzino abbastanza tecnico, mi piace fraseggiare con le compagne nello stretto e crossare”.

Da dove nasce la tua passione per il calcio?

“La passione per il calcio è iniziata da molto piccola, guardavo le partite con mio papà e mio fratello alla tv. A 5 anni ho fatto un anno in una squadra maschile a Varese per poi riprendere ai 12 anni nel Varese femminile: è tuttora una passione enorme, che mi porta a seguire tutto il mondo del calcio sia maschile che femminile e appena posso vado sempre allo stadio”.

⁠Cosa ti ha portato a Caronno?

“Arrivo a Caronno per cambiare e avere nuovi stimoli, la società ha le idee chiare, credono nel femminile e visto che è merce rara al giorno d’oggi ho deciso di sposare in questo progetto”.

Quali sono le aspettative per questa stagione?

“Le mie aspettative per quest’anno sono quelle di essere subito pronta fisicamente all’impegno che ci aspetterà e di aiutare la squadra il più possibile; per quanto riguarda la squadra mi auguro di poter dire la nostra in un campionato che ripartirà un po’ da zero”.

