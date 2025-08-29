Cronaca

CASTELLANZA – Lunghe code e traffico paralizzato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, sull’autostrada A8 in direzione Milano. Poco dopo le 14.30, nel tratto compreso tra gli svincoli di Busto Arsizio e Castellanza, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto.

Quattro le persone rimaste ferite, due uomini di 41 e 45 anni e due donne di 82 e 86. Nessuna di loro risulta in pericolo di vita. I primi soccorsi sono stati prestati dal personale del 118 con l’intervento di un’ambulanza della Croce rossa di Gallarate, mentre le pattuglie della polizia stradale di Novate si sono occupate dei rilievi e della regolazione del traffico.

Le conseguenze sull’autostrada sono state immediate: intorno alle 16 si segnalavano ancora tre chilometri di coda in direzione Milano, con la colonna di veicoli che dall’altezza di Castellanza si estendeva fino a Busto Arsizio e oltre.

Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, in particolare sulle strade vicine agli svincoli e sull’innesto con la superstrada 336 per Malpensa, dove si sono formati ulteriori rallentamenti.

