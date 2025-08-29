iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Lunedì 25 agosto la comunità castiglionese ha celebrato un traguardo speciale: i 99 anni della concittadina Iride Antognazza. Circondata dall’affetto dei suoi cari e della cittadinanza, la signora Iride ha spento le candeline ricevendo la visita del sindaco Giancarlo Frigeri, dell’assessore Caterina Valle Zaninoni e dell’Amministrazione comunale, che le hanno portato gli auguri a nome di tutta la città.

Figura molto conosciuta a Castiglione Olona, per tanti anni è stata custode del palazzo del conte Lodovico Castiglioni, ultimo discendente del Cardinale. Ancora oggi, passeggiando nei dintorni del Museo Branda Castiglioni, non è raro incontrarla.

Un compleanno che diventa così occasione di festa e riconoscimento da parte dell’intera comunità, che si è stretta attorno a lei per questo importante traguardo.

