Castiglione Olona: festa per i 99 anni di Iride Antognazza
29 Agosto 2025
CASTIGLIONE OLONA – Lunedì 25 agosto la comunità castiglionese ha celebrato un traguardo speciale: i 99 anni della concittadina Iride Antognazza. Circondata dall’affetto dei suoi cari e della cittadinanza, la signora Iride ha spento le candeline ricevendo la visita del sindaco Giancarlo Frigeri, dell’assessore Caterina Valle Zaninoni e dell’Amministrazione comunale, che le hanno portato gli auguri a nome di tutta la città.
Figura molto conosciuta a Castiglione Olona, per tanti anni è stata custode del palazzo del conte Lodovico Castiglioni, ultimo discendente del Cardinale. Ancora oggi, passeggiando nei dintorni del Museo Branda Castiglioni, non è raro incontrarla.
Un compleanno che diventa così occasione di festa e riconoscimento da parte dell’intera comunità, che si è stretta attorno a lei per questo importante traguardo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
29082025