CESANO MADERNO – Torna l’appuntamento con la Notte bianca. Giovedì 4 settembre 2025 le vie del quartiere Cassina Savina si animeranno fino a tarda sera con tante proposte di svago, intrattenimento e momenti di aggregazione.

Si tratta della terza Notte bianca della stagione, pensata per coinvolgere cittadini e famiglie con un ricco programma diffuso lungo le strade e le piazze della frazione. L’iniziativa rientra tra gli eventi estivi promossi dal Comune per valorizzare i quartieri e favorire la partecipazione della comunità.

(foto archivio: una “Notte bianca” che si è tenuta nella zona, si tratta di eventi che riscuotono sempre grande successo fra i cittadini di tutte le età)

28082025